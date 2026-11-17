Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 18 Kasım Çarşamba günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle iki ada hattındaki bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

İPTAL EDİLEN FERİBOT SEFERLERİ AÇIKLANDI

Gestaş'ın açıklamasına göre, 18 Kasım'da Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında da Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan ise saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin yapılmayacağı bildirildi. Böylece iki ada hattında toplam 8 feribot seferi iptal edildi.