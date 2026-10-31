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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de sancak ilk tevcih töreni gerçekleştirildi

        Çanakkale'de sancak ilk tevcih töreni gerçekleştirildi

        Çanakkale'de, 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı sancağının ilk tevcih töreni gerçekleştirildi. Tugay sancağı, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız tarafından 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Umut Turhan'a teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 11:17 Güncelleme:
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        Çanakkale'de sancak tevcih töreni yapıldı
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        Çanakkale'de, 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı sancağının ilk tevcih töreni gerçekleştirildi.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nara Kalesi'nde düzenlenen törende tugay sancağı, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız tarafından 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Umut Turhan'a teslim edildi.

        Törene Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı ile askeri erkan katıldı.

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        #Çanakkale Haberleri
        #Sancak
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