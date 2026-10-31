Çanakkale'de sancak tevcih töreni yapıldı

Çanakkale'de, 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı sancağının ilk tevcih töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nara Kalesi'nde düzenlenen törende tugay sancağı, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız tarafından 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Umut Turhan'a teslim edildi.

Törene Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı ile askeri erkan katıldı.