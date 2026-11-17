Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), il ve ilçe kongrelerine ilişkin takvimini yeniden düzenledi. CHP Genel Merkezi tarafından 17 Kasım 2026 tarihinde il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen yazıda, 11 Kasım'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararlar doğrultusunda kongre takviminin revize edildiği bildirildi. Daha önce belirlenen takvimde, üye çizelgelerinin ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılmasına ilişkin tarihler, il ve ilçe örgütlerinden gelen yoğun talepler üzerine yeniden ele alındı. MYK'nin aldığı kararla üye çizelgelerinin askıya çıkarılma süreci 12 Kasım 2026 ile 16 Ocak 2027 tarihleri arasına yayıldı.

REKLAM

ÜYE ÇİZELGELERİNİN ASKI SÜRESİ UZATILDI

CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen yazıda, il ve ilçe başkanlıklarının askı süresinin bitiş tarihinin ileri alınması yönündeki taleplerinin değerlendirildiği belirtildi. Buna göre, üye çizelgeleri Genel Merkezin bilgisi ve onayı dahilinde ilçe başkanlıklarında belirlenen tarihler arasında yedi gün süreyle askıya çıkarılacak. Askı sürecinde yapılacak itirazlar ilçe yönetim kurullarınca değerlendirilecek, kararlara yönelik itirazlar ise il yönetim kurullarında sonuçlandırılacak. Askı süreci tamamlanan ilçe başkanlıklarına kesin üye çizelgelerinin gönderilmesine 25 Kasım'da başlanacak. Üye çizelgelerinin askıdan indirilmesi ve itiraz sürecinin tamamlanması için son tarih ise 16 Ocak 2027 olarak belirlendi.

REKLAM

İLÇE KONGRELERİ 27 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

CHP'nin güncellenen kongre takvimine göre, askı süreci tamamlanan ilçe başkanlıklarında ilçe kongresi delege seçimleri 28 Kasım 2026'da başlayacak. Kesin üye çizelgelerinin ilçe başkanlıklarına gönderilmesi için son tarih 24 Ocak 2027 olacak. İlçe kongresi delege seçimleri 21 Şubat 2027'de tamamlanacak. İlçe kongreleri ise 27 Şubat 2027'de başlayacak ve 28 Mart 2027'de sona erecek.

İL KONGRELERİ NİSAN AYINDA YAPILACAK

İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından CHP'de il kongreleri süreci başlayacak. Genel Merkezin yayımladığı takvime göre, il kongreleri 3 Nisan 2027'de başlayacak ve 2 Mayıs 2027'de tamamlanacak. Kongre sonuçlarına yönelik itirazlar da belirlenen süreler içerisinde ilgili parti kurullarınca değerlendirilecek. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından yapılacak kurultayın tarihi ise Parti Meclisi tarafından belirlenecek.