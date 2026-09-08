Her sabah güne, yakamdaki Altı Ok’un ağırlığıyla başlıyorum.



O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok.



Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz.



Emanetçileri olur.



Yaşa, var ol Fırka!#CHP103Yaşında pic.twitter.com/zJPAWsSoWU