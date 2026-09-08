CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü videosunda Özgür Özel'in görüntüleri yer almadı
CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan videoda Mustafa Kemal Atatürk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar partinin eski liderleri yer alırken Özgür Özel'in görüntülerinin kullanılmaması dikkat çekti
Giriş: 08 Eylül 2026 - 21:13 Güncelleme:
CHP Genel Merkezi tarafından partinin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Videoda geçmiş dönem genel başkanlara yer verilirken Özgür Özel'in yer almaması dikkat çekti.
Videoda sırasıyla CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntülerine yer verildi.
CHP'nin tarihsel sürecindeki önemli isimlerin ses kayıtlarının yer aldığı videoda, Özgür Özel'e ilişkin herhangi bir görüntü veya bölüm bulunmadı.
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