Cilo Sat Dağı'nda kaybolan dağcı aranıyor

Ana Haber Bülteni - 13 Temmuz 2026 (Yazıcıoğlu'nun Helikopteri Nasıl Düştü?)

Türkiye'nin gündemini belirleyen sıcak gelişmeler Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy'un sunumuyla ekranlara taşındı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları, gözaltılar ve soruşturmanın geldiği... Daha Fazla Göster Türkiye'nin gündemini belirleyen sıcak gelişmeler Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy'un sunumuyla ekranlara taşındı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları, gözaltılar ve soruşturmanın geldiği son aşama kapsamlı şekilde ele alındı. Gündemin bir diğer önemli başlığı ise AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma oldu. Haluk Levent'e yöneltilen iddialar, deprem bağışlarına ilişkin yürütülen inceleme ve soruşturmadaki son gelişmeler kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda değerlendirildi. Siyaset gündeminde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultaya ilişkin mahkemeye yaptığı başvuru ve bunun parti içindeki sürece olası etkileri masaya yatırıldı. Kurultay tartışmalarının nasıl bir seyir izleyeceği ve siyasi kulislerde konuşulan son gelişmeler de değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı. Programda ayrıca, kamuoyunda "futbolcu cinayeti" olarak bilinen davada yaşanan yeni gelişmeler de aktarıldı. Kubilay Kundakçı davasında araçta bulunduğu belirtilen üçüncü kişinin tanıklığı ve duruşmada öne çıkan ayrıntılar hukuki boyutuyla ele alındı. Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy, Türkiye'nin gündemindeki son dakika gelişmelerini, siyaset, yargı ve güvenlik alanındaki önemli başlıkları tüm ayrıntılarıyla izleyicilere aktarıyor. Daha Az Göster