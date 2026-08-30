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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek’e gidecek

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek'i ziyaret edeceğini bildirdi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 19:45 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'e gidecek

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Bişkek'e gideceğini, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edeceğini belirtti.

        Duran, Erdoğan’ın ziyareti kapsamında zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştireceğini ifade etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #son dakika
        #Bişkek
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