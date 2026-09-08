Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin OECD’deki yükselişine dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin PISA 2025 sonuçlarındaki performansına ilişkin değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elde edilen başarının eğitime verilen önemin bir sonucu olduğunu belirterek öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve eğitim camiasının tamamını tebrik etti.

TÜRKİYE’NİN PISA PERFORMANSINA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin PISA 2025’te gösterdiği yükselişe vurgu yaparak, geleceğin teminatı olan öğrencilerin daha nitelikli, özgüvenli ve donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından gerçekleştirilen PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye; fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu.

EĞİTİM CAMİASINA TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, elde edilen sonuçlarda emeği bulunan öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve eğitim camiasının tüm paydaşlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin eğitim alanındaki çalışmalarını sürdüreceğini ve öğrencilerin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi için adımlar atılmaya devam edeceğini belirtti.

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