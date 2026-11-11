Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha temiz ve adil dünya vurgusu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31'e ilişkin videolu paylaşımında gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya bırakılması gerektiğini vurguladı
Giriş: 11 Kasım 2026 - 22:09 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.
DAHA TEMİZ VE YEŞİL DÜNYA VURGUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Dünya yaşanamaz bir yer olmadan gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras, daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır. Biz Türkiye olarak bugün bir yol açıyor, çok anlamlı bir hedef belirliyoruz.” ifadelerini kullandı.
COP31’DEN GÖRÜNTÜLER YER ALDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımında yer alan videoda, Antalya’da düzenlenen COP31’den görüntülere yer verildi.
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