DEM Parti heyeti, İmralı'da Öcalan ile görüştü
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüştü.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 19:50 Güncelleme:
DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan ayrıldı.
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