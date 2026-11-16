Dışişleri Bakanlığı: Duyulan güvenin güçlü bir teyididir

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konsey üyeliğine yeniden seçilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler’in bilgi ve iletişim teknolojileri ile telekomünikasyon alanındaki uzman kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) bugün Doha’da gerçekleştirilen Konsey seçimlerinde, Türkiye üst üste yedinci kez ITU Konsey üyeliğine hak kazanmıştır. Söz konusu gelişme, bilim ve teknoloji alanında ülkemize uluslararası düzeyde duyulan güvenin güçlü bir teyididir. Türkiye, küresel dijital gündemin şekillendirilmesine yönelik uluslararası iş birliğine katkı sağlamaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.