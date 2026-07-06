Milli Savunma Bakanlığı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkemizin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü, modern imkan ve kabiliyetleriyle yalnızca ülkemizin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de en güçlü teminatlarından biridir" ifadelerine yer verdi.

Inspired by its glorious history and driven by an unwavering commitment to the defence and security of our nation, the heroic Turkish Armed Forces stands as NATO's second-largest army and one of the world's most effective and deterrent military forces. Drawing its strength from… pic.twitter.com/IrS34jfEmm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2026

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.