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        Haberler Gündem "Dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri"

        "Dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri"

        Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olduğunu belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 18:36 Güncelleme:
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        "Dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri"

        Milli Savunma Bakanlığı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkemizin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü, modern imkan ve kabiliyetleriyle yalnızca ülkemizin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de en güçlü teminatlarından biridir" ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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