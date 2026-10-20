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        Haberler Gündem Trafik Edirne-Kapıkule bağlantı yolu köprü yıkımı nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Edirne-Kapıkule bağlantı yolu köprü yıkımı nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Edirne ile Kapıkule arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu, eski tren köprüsünün yıkım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 13:30 Güncelleme:
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        Edirne-Kapıkule bağlantı yolu trafiğe kapatıldı
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        Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı kapsamında yeni tren köprüsü inşasının ardından yanındaki eski köprünün yıkımına başlandı.

        Kara yolu ekiplerce sabah çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yolun kapanmasıyla köprünün yıkımına iş makineleri yardımıyla başlandı.

        Edirne kent merkezinden Kapıkule'ye gidecek sürücüler için QR kod aracılığıyla yol tarifinin yapıldığı uyarı levhaları yerleştirildi.

        Kapıkule ile kent merkezi arasında ulaşım, Pazarkule-Kapıkule TEM bağlantı yolundan yapılıyor.

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        #edirne haberleri
        #KAPIKULE
        #köprü
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