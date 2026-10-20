Edirne-Kapıkule bağlantı yolu trafiğe kapatıldı

Edirne-Kapıkule bağlantı yolu köprü yıkımı nedeniyle trafiğe kapatıldı
Edirne ile Kapıkule arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu, eski tren köprüsünün yıkım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
Giriş: 20 Ekim 2026 - 13:30 Güncelleme:
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı kapsamında yeni tren köprüsü inşasının ardından yanındaki eski köprünün yıkımına başlandı.
Kara yolu ekiplerce sabah çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yolun kapanmasıyla köprünün yıkımına iş makineleri yardımıyla başlandı.
Edirne kent merkezinden Kapıkule'ye gidecek sürücüler için QR kod aracılığıyla yol tarifinin yapıldığı uyarı levhaları yerleştirildi.
Kapıkule ile kent merkezi arasında ulaşım, Pazarkule-Kapıkule TEM bağlantı yolundan yapılıyor.
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