Erzurum'da deprem
Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Giriş: 16 Kasım 2026 - 06:25 Güncelleme:
AFAD verilerine göre, Erzurum Pasinler merkezli olmak üzere saat 06:01’de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 7 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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