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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da deprem

        Erzurum'da deprem

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 06:25 Güncelleme:
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        Erzurum'da deprem

        AFAD verilerine göre, Erzurum Pasinler merkezli olmak üzere saat 06:01’de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğin 7 kilometre olarak kaydedildi.

        Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Deprem
        #Erzurum
        #Pasinler
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