Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, müşteki G.A'nın bir şüphelinin kızına cinsel istismarda bulunduğu yönünde şikayetçi olması üzerine soruşturma başlattı.

Harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 yaşındaki kız çocuğuna evinin önünde bir kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğunu belirledi.

AA'nın haberine göre güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve çevrede araştırma yapan ekipler, şüphelinin Cihan Koca (36) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekiplerince Yeşilkent Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Şüpheli Cihan Koca, dosyadaki görüntü kayıtları, mağdurun yaşı, müşteki beyanı ve Adli Tıp Kurumu raporu da dikkate alınarak, "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.