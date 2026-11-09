Fatih'te geleneksel sanatlar geleceğe taşınıyor

İstanbul'un Fatih Belediyesi tarafından Fatih Sanat Akademisi çatısı altında 2022 yılında kapılarını açan Marifet Sokağı, geleneksel Türk sanatlarının korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sanatçılara özel çalışma alanları sunuyor.

Hüsnühat, tezhip, minyatür, ebru, keçe, klasik ciltçilik, sadekârlık, resim ve gravür baskı gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren sanatçı ve zanaatkârlar, kendilerine tahsis edilen atölyelerde eserlerini üretmeye devam ediyor.

Fatih'in köklü kültür ve sanat birikimiyle bütünleşen Marifet Sokağı, sanatçıların bilgi ve tecrübelerini paylaştığı bir üretim merkezi olmasının yanı sıra ziyaretçilerin geleneksel sanatları yakından tanıyabildiği bir buluşma noktası olarak da öne çıkıyor.

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USTA-ÇIRAK GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Marifet Sokağı'nda sanatçılar, bir yandan eserlerini ortaya koyarken diğer yandan yıllar içerisinde edindikleri bilgi ve birikimi yeni kuşaklara aktarıyor. Sabır, emek ve ustalık gerektiren geleneksel sanatların inceliklerinin öğretildiği atölyeler, köklü usta-çırak geleneğinin sürdürülmesine de imkân tanıyor.

Hat sanatından tezhibe, minyatürden ebruya uzanan farklı disiplinlerde üretimin sürdüğü atölyeleri ziyaret eden sanatseverler, eserlerin ortaya çıkış süreçlerini gözlemleme ve ustalarla doğrudan iletişim kurma fırsatı buluyor.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZI YALNIZCA KORUMUYOR, YAŞATIYORUZ"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, geleneksel sanatların yaşatılmasının kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Fatih'in asırlardır sanat ve zanaat kültürünün önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

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"Fatih, yalnızca tarihî eserleriyle değil, asırlardır yaşattığı sanat ve zanaat kültürüyle de çok kıymetli bir medeniyet merkezidir. Bizler bu zengin mirası yalnızca korumayı değil, günlük hayatın içerisinde yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı da önemsiyoruz. Marifet Sokağı’mızda birbirinden kıymetli sanatçılarımızın üretimlerini sürdürmelerine imkân sağlıyoruz. Burada ortaya çıkan her eser, geçmişimizin estetik anlayışını, emeğini ve birikimini geleceğe taşıyor."

Marifet Sokağı, geleneksel sanatların yalnızca sergilerde görülen kültürel değerler olarak kalmayıp günlük hayatın içerisinde üretilen ve yaşatılan sanatlar olarak varlığını sürdürmesine katkı sağlıyor. Fatih Belediyesi de bu merkez aracılığıyla köklü sanat geleneğini günümüz şehir hayatıyla buluşturmayı sürdürüyor.