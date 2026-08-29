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        Haberler Gündem Fatsa’da denizde sürüklenen konteyneri gören vatandaşlar ekipleri harekete geçirdi

        Fatsa’da denizde sürüklenen konteyneri gören vatandaşlar ekipleri harekete geçirdi

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde kıyıya vuran beyaz konteyner için Sahil Güvenlik ekipleri inceleme başlatırken, konteynerin içeriğine ilişkin araştırma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 17:37 Güncelleme:
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        Kıyıya vuran konteyner inceleniyor

        Ordu’nun Fatsa ilçesinde denizde sürüklenerek kıyıya vuran konteyner, ekipleri harekete geçirdi.

        Olay, sabah saatlerinde Dolunay Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denizde sürüklenen beyaz konteyneri gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya vuran konteynerde inceleme yaptı.

        Mahalle sakini Hüseyin Saraç (42), konteyneri ilk olarak evinin balkonundan gördüğünü belirtti.

        Saraç, "Sabah Dolunay Mahallesi’ndeki evimin balkonuna çıktığımda denizde yüzen beyaz bir cisim gördüm. Telefonun kamerasını biraz yaklaştırdığımda konteyner olduğunu fark ettim" dedi.

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        KONTEYNERDEN ÇUVAL ÇIKTI

        Konteyner görüntülerini İstanbul’da konteyner taşımacılığı yapan bir arkadaşına gönderdiğini anlatan Saraç, beyaz konteynerlerin genellikle gıda veya soğuk zincir taşımacılığında kullanıldığını öğrendiğini söyledi.

        Saraç, daha sonra deniz kenarına inerek konteyneri yakından incelediğini belirterek, "Köşeye gelen dalgaların attığı beyaz bir çuval gördüm. İçinde mısır olduğunu düşünüyorum. Çuvalın da bu konteynerden geldiğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        Sahil Güvenlik ekiplerinin konteynerle ilgili incelemesi sürüyor.

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        #Fatsa konteyner
        #ordu
        #haberler
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