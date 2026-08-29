Fatsa’da denizde sürüklenen konteyneri gören vatandaşlar ekipleri harekete geçirdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde denizde sürüklenerek kıyıya vuran konteyner, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, sabah saatlerinde Dolunay Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denizde sürüklenen beyaz konteyneri gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya vuran konteynerde inceleme yaptı.

Mahalle sakini Hüseyin Saraç (42), konteyneri ilk olarak evinin balkonundan gördüğünü belirtti.

Saraç, "Sabah Dolunay Mahallesi’ndeki evimin balkonuna çıktığımda denizde yüzen beyaz bir cisim gördüm. Telefonun kamerasını biraz yaklaştırdığımda konteyner olduğunu fark ettim" dedi.

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KONTEYNERDEN ÇUVAL ÇIKTI

Konteyner görüntülerini İstanbul’da konteyner taşımacılığı yapan bir arkadaşına gönderdiğini anlatan Saraç, beyaz konteynerlerin genellikle gıda veya soğuk zincir taşımacılığında kullanıldığını öğrendiğini söyledi.

Saraç, daha sonra deniz kenarına inerek konteyneri yakından incelediğini belirterek, "Köşeye gelen dalgaların attığı beyaz bir çuval gördüm. İçinde mısır olduğunu düşünüyorum. Çuvalın da bu konteynerden geldiğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Sahil Güvenlik ekiplerinin konteynerle ilgili incelemesi sürüyor.