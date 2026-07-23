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        Haberler Gündem Çevre Feke'de tarlaları istila ettiler: Çiftçiler destek bekliyor

        Feke'de tarlaları istila ettiler: Çiftçiler destek bekliyor

        Adana'nın Feke ilçesinde çiftçiler, son günlerde sayıları giderek artan çekirgelerden şikâyetçi. Aşırı sıcak ve nem nedeniyle sayılarının arttığını belirten üreticiler, sebze bahçeleri ile lavanta tarlalarına zarar veren çekirgelerle ilgili destek bekliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        Feke'de çiftçi dertli: Tarlaları istila ettiler

        Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'ndeki çiftçiler, son haftalarda çekirge yoğunluğunun gözle görülür şekilde arttığını ifade etti.

        Domates, biber, salatalık ve fasulye gibi kışlık ihtiyaçları için yetiştirdikleri ürünlerin çekirgeler tarafından tüketildiğini belirten üreticiler, yaşanan zararın her geçen gün büyüdüğünü dile getirdi. Bir üretici ise bahçeden topladığı yüzlerce çekirgeyi kovaya doldurarak yoğunluğu gözler önüne serdi.

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        İHA'nın haberine göre, bölgedeki üreticiler, çekirge popülasyonunun uzman ekipler tarafından incelenmesini ve tarımsal ürünlerde daha büyük kayıplar yaşanmadan gerekli ilaçlama ve mücadele çalışmalarının başlatılmasını talep etti.

        Üretici İbrahim Gün, "Bunlar Balkanlar'dan gelen çekirgeler değil. Yaklaşık bir aydır domates, fasulye, salatalık ve biber gibi ürünlerimizi yiyorlar. Sayıları binlerle değil, milyonlarla ifade edilecek seviyede. Gündüz evde karasinekten, bahçede ise çekirgelerden rahat edemiyoruz. Bu şekilde devam ederse kışlık mahsulümüzü tamamen çekirgeler tüketecek. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile il tarım yetkililerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Aynı bölgenin karşı tarafındaki köylerde bu yoğunluk yok ancak Gedikli Yaylası'nda ciddi bir popülasyon oluştu" dedi.

        Feke'nin Tapan-Uğurlubağ bölgesinde lavanta ve sera üretimi yapan Hilal Köz de bu yıl çekirge yoğunluğunun önceki yıllara göre belirgin şekilde arttığını söyledi. Aşırı sıcak ve nemin çekirge popülasyonunu artırdığını ifade eden Köz, "Çekirgeler lavantaların çiçeklerini kırıyor, genç sürgünlere zarar veriyor. Sebze bahçelerinde de aynı sorun yaşanıyor. Üreticiler olarak bu konuda mücadele desteği bekliyoruz" diye konuştu.

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        #adana haberleri
        #feke
        #çekirge
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