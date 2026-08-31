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        Haberler Gündem FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Kemal Batmaz'ın kızı ile 1 şüpheli tutuklandı

        FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Kemal Batmaz'ın kızı ile 1 şüpheli tutuklandı

        FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz ile KHK ile ihraç edilen Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Kemal Batmaz'ın kızı ile 1 şüpheli tutuklandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muğla ve İstanbul’da operasyon düzenlendi. Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz, İstanbul’da yapılan aramalarda; Ankara Adliyesi’nde hakim/savcı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen ve şu an Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla’da yapılan aramalarda yakalandı. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıdaki dijital materyale yönelik incelemelerin devam ettiği ve 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın ile 2026 yılında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz’a yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtilmişti.

        Şüpheli Yakup Aykın'la ilgili açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

        "Almanya/Mannheim'da ikamet ettiği, güncel olarak FETÖ'nün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik rehberlik faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde olduğu, Almanya merkezli FETÖ/PDY ile iltisaklı derneklerin faaliyetlerine iştirak ettiği ve Almanya merkezli eğitim danışmanlığı firması vasıtasıyla FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli işlem görmüş veya halihazırda cezaevinde bulunan şahısların çocuklarının Almanya'da eğitim görmelerini sağladığı, Almanya'da bulunan örgüt mensuplarıyla görüşmeler düzenlediği, cezaevinde bulunan örgüt mensupları ile yurt dışındaki örgüt mensupları arasında bilgi alışverişini sağladığı yönünde bilgiler elde edilmiştir."

        Almanya'da eğitim alan öğrenciler arasında FETÖ'nün hava kuvvetleri mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz, örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan A.K.Y'nin oğlu Sami Yılmaz, Ankara Adliyesinde hakimken ihraç edilen ve halihazırda cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu'nun bulunduğu kaydedilmişti.

        Soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da 2 şüphelinin yakalandığı, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirilmişti.

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        #tutuklama
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