Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Kara Harp Okulu öğrencileri 2 bin 500 fidan dikti
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Kara Harp Okulu öğrencilerinin 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturduğunu duyurdu
Giriş: 21 Kasım 2026 - 17:53 Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Kara Harp Okulu öğrencilerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
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Etkinlik kapsamında 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
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Açıklamada, "Geleceğe nefes, yarınlara umut. Geleceğimiz için birlikte yeşertiyoruz" denildi.
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