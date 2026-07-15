Mercimeğin kent ekonomisi için önem arz ettiğini ifade eden Tuncer, "Bu sene yaklaşık 45 lira gibi bir kilogram fiyatı söz konusu. Tarım Kredi Kooperatifleri mercimek alımını gerçekleştiriyorlar. İlimizin ekonomisine de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde katma değeri var. Ülkemizdeki yerli mercimeklerimiz, dünya standartlarına göre çok daha nitelikli mercimeklerdir. Biz Türkiye'de en fazla mercimek üretiminin gerçekleştirildiği üçüncü iliz; Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan sonra. Bu aslında bizim kadim bir üretim biçimimiz. Yani buğday ve mercimek binlerce yıldır bu topraklarda üretiliyor. Çiftçimiz mercimek tarımında ciddi bir maharet sahibidir. Kaliteli ve güzel bir mercimek üretiyor. Mezopotamya'nın sıcağı, güneşi, iklimi ve suyu bir araya gelince böyle kaliteli ve güzel bir ürünü de biz üreterek ülkemizin insanının hizmetine sunmuş oluyoruz. Mercimek lisanslı depolarda, silolarda saklanıyor. İşleme tesislerinde birer ve beşer kiloluk paketler halinde gıda sektörüne arz ediliyor. Böylelikle bütün ülkemizin her tarafına mercimek arzı gerçekleşmiş oluyor. Bu da temel ve önemli bir bakliyat bitkisi olarak insanımızın tüketimine sunuluyor" diye konuştu.