Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Batman'a 1 milyar TL’nin üzerinde katkı sağlayan mercimek hasadı tamamlandı

        Batman'a 1 milyar TL’nin üzerinde katkı sağlayan mercimek hasadı tamamlandı

        Türkiye'de mercimek üretiminde Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın ardından üçüncü sırada yer alan Batman'da yılın son mercimek hasadı yapıldı. Yağışların etkisiyle verimde geçen yıla göre yüzde 50 artış yaşanırken, mercimek bu yıl kent ekonomisine 1 milyar 125 milyon lira katkı sağladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, geçen seneye göre yüzde 50 rekolte artışının olduğunu belirterek, "Çiftçimiz mercimek tarımında ciddi bir maharet sahibidir. Kaliteli ve güzel bir mercimek üretiyor. Mezopotamya'nın sıcağı, güneşi, iklimi ve suyu bir araya gelince böyle kaliteli ve güzel bir ürünü de biz üreterek ülkemizin insanının hizmetine sunmuş oluyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 12:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın ardından mercimek üretiminde üçüncü sıradaki Batman'da yılın son hasadı yapıldı. Böylece çiftçilerin tarlalardaki yoğun mesaisi sona ererken, biçerdöverlerle yapılan çalışmalar dronla görüntülendi.

        2

        Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışların etkisiyle bu yıl verimde yaklaşık yüzde 50 artış yaşanırken, mercimek kent ekonomisine 1 milyar 125 milyon lira katkı sağladı.

        3

        Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, geçen seneye göre yüzde 50 rekolte artışının olduğunu belirterek, "Batman’da yaklaşık 1 milyon dekar alanda tarımsal üretim gerçekleştiriyoruz. Bu tarımsal üretimimizin yaklaşık yüzde 15'inde biz kıraç arazilerde mercimek üretiyoruz. Mercimek üretiminde Batman üçüncü sıradadır. Mercimek hasadımız haziran ayının ikinci yarısından itibaren başladı. Bu sene çok yoğun ve güzel bir yağış sezonu geçirdik. Diğer birçok tarımsal üretimde olduğu gibi mercimekte de verim bolluğu bekliyoruz. Yüksek verim ve rekolte bekliyoruz. Bu yönüyle dekara yaklaşık 150 kilogram gibi bir verim bekliyoruz. Batman'da da biz bu haliyle yaklaşık 25 bin ton mercimek üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Geçen seneye göre bu yıl yaklaşık yüzde 50 rekolte ve verim artışı söz konusu. Bu da çiftçimiz açısından fevkalade memnun edici bir durum. Mercimek üretimi, bakanlığımızın 2024 yılından beri uygulamakta olduğu tarımsal üretim planlamasının ana ürünlerinden bir tanesi. Bu yönüyle biz mercimeği hububat üretiminde, kıraç arazilerde bir münavebe bitkisi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

        4

        Mercimeğin kent ekonomisi için önem arz ettiğini ifade eden Tuncer, "Bu sene yaklaşık 45 lira gibi bir kilogram fiyatı söz konusu. Tarım Kredi Kooperatifleri mercimek alımını gerçekleştiriyorlar. İlimizin ekonomisine de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde katma değeri var. Ülkemizdeki yerli mercimeklerimiz, dünya standartlarına göre çok daha nitelikli mercimeklerdir. Biz Türkiye'de en fazla mercimek üretiminin gerçekleştirildiği üçüncü iliz; Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan sonra. Bu aslında bizim kadim bir üretim biçimimiz. Yani buğday ve mercimek binlerce yıldır bu topraklarda üretiliyor. Çiftçimiz mercimek tarımında ciddi bir maharet sahibidir. Kaliteli ve güzel bir mercimek üretiyor. Mezopotamya'nın sıcağı, güneşi, iklimi ve suyu bir araya gelince böyle kaliteli ve güzel bir ürünü de biz üreterek ülkemizin insanının hizmetine sunmuş oluyoruz. Mercimek lisanslı depolarda, silolarda saklanıyor. İşleme tesislerinde birer ve beşer kiloluk paketler halinde gıda sektörüne arz ediliyor. Böylelikle bütün ülkemizin her tarafına mercimek arzı gerçekleşmiş oluyor. Bu da temel ve önemli bir bakliyat bitkisi olarak insanımızın tüketimine sunuluyor" diye konuştu.

        5

        Merkeze bağlı Oymataş köyünde çiftçilik yapan Süleyman Demir ise mercimeğin yılın 9 ayı emek isteyen bir ürün olduğunu belirterek şöyle konuştu: " bin dönümlük alanda kuru-sulu tarım üretimi yapıyoruz. Kuru tarımda ağırlıklı olarak mercimek üretimi yapmaktayız. Mercimek üretimimizin bugün hasat günü ve hasadımızın da son günü. Senenin yağışlı ve bol bereketli olmasından dolayı iyi bir rekolte bekliyoruz. Bölgemizin kalkınmasında iyi bir üründür. Bu ürünün çok daha iyi bir seviyeye gelip geliştirilmesini yetkililerden talep ediyoruz. Bu meslek baba mesleğimizdir bizim. Her ne kadar avukatlık mesleğini icra ediyor olsak bile baba mesleğimizin de devamı için mücadele ediyoruz. Mercimek yılın 9 ayı emek isteyen bir üründür. Mevcut ürünün sürekli takibinin yapılması ve bu takip çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor."

        6
        7
        8
        9
        ÖNERİLEN VİDEO

        Siirt'te hafif ticari araçta çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı

        Siirt'in Pervari ilçesinde park halindeki araçtan çıkan yangın eve sıçradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve araçta maddi hasar meydana geldi. (İHA)

        #Batman Haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas