Kardak Turizm'in sahibi ve turizmci Özay Akdoğan, Dalyan'da tekne turlarının bölge turizminin önemli unsurlarından biri olduğunu, elektrikli dönüşümün hem turizm faaliyetlerine hem de doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayacağını söyledi.