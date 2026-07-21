Gölcük Tabiat Parkı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme
Bolu Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölde balık ölümleri yaşanması üzerine çalışma başlatıldı
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 15:51 Güncelleme:
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Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölün kıyısına vuran çok sayıda ölü balığı görenler, durumu yetkililere bildirdi.
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İhbar üzerine tabiat parkına yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölen balıklardan ve sudan numune aldı.
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İlk incelemelere göre balık ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinin düşmesi ve aşırı sıcaklardan kaynaklandığını değerlendiren yetkililer, bölgeye gelenlere balıkların toplanıp tüketilmemesi uyarısında bulundu.
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