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        Haberler Gündem Çevre Gölcük Tabiat Parkı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme

        Gölcük Tabiat Parkı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme

        Bolu Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölde balık ölümleri yaşanması üzerine çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölün kıyısına vuran çok sayıda ölü balığı görenler, durumu yetkililere bildirdi.

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        İhbar üzerine tabiat parkına yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölen balıklardan ve sudan numune aldı.

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        İlk incelemelere göre balık ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinin düşmesi ve aşırı sıcaklardan kaynaklandığını değerlendiren yetkililer, bölgeye gelenlere balıkların toplanıp tüketilmemesi uyarısında bulundu.

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        #Gölcük Tabiat Parkı
        #balık ölümleri
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