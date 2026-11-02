Yollardaki sorunların hızlı tespiti kadar hızlı çözümü de önem taşıyor. Esenler ilçesi Tuna Mahallesi Tuna Caddesi’nde uzun süredir devam eden çalışmalar, hem sürücüleri hem de bölgede yaşayanları etkiliyor. Çalışmalardan dolayı elektrik kesintileri de oluyor.

Mahalle sakini Sümeyye Mahmutoğlu, 7 gün 24 saat pislik içinde olduklarını, pislikten ötürü hiçbir yere gidemediklerini ve bu durumun uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Belediyeler çalışma yapıyor ama bu çalışmalar ne kadar sürecek? Çoğu kişi artık bu durumdan şikayetçi. Penceremizi açamıyoruz, açtığım zaman pislik içinde kalıyoruz. Bütün bina, hatta mahalle olarak hepimiz şikayetçiyiz. Çocuklarımız da bu durumdan etkileniyor. Okula bile gidemiyorlar. Aşağı taraf da aynı durumda. Bir an önce buradaki çalışmaların bitmesini istiyoruz." dedi.

Başka bir mahalle sakini Ramazan Sever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi emeklisi olduğunu dile getirerek, çalışmaların 6 aydır sürmesini eleştirdi. Böyle bir hizmet olamayacağını, hizmetin özverili ve denetimli olması gerektiğini ifade eden Sever, şunları söyledi: "Sabah saat 08.30-09.00 gibi işbaşı yapıyorlar, saat 16.00’da paydos ediyorlar. Bir kepçe, bir kamyonla çalışıyorlar. Bu insanlara neden böyle işkence yapılıyor? Bu insanların, esnafın, vatandaşın ne suçu var? Görüyorsunuz hizmeti, arabalar maalesef ilerleyemiyor. Araçlar tamirciye gittiğinde dünya kadar masraf çıkıyor. Peki bu masrafları kim karşılayacak? İki gündür elektrik yok. İnternet konusunda da uzun süredir sıkıntı yaşıyoruz. Maalesef altyapı sorunları var. Her yer toz duman içinde."

Bölgede berberlik yapan Salih Aktaş, sürekli çalışma yapıldığını, çalışmalar nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşadıklarını anlattı. Aktaş, "Geçen hafta iki gün boyunca elektriğim yoktu. Burada esnaflık yapıyorum. Elektrik kesintileri nedeniyle mağdur oluyoruz. Geçen iki gün boyunca çok zor durumda kaldım. Telefonumun flaşıyla tıraş yapmak zorunda kaldım. Yetkililerden isteğimiz, çalışmaların bir an önce tamamlanması ve mağduriyetimizin giderilmesi" diye konuştu.