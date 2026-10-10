Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "2026 yılı deniz kaplumbağası sezonunu bitirmiş bulunmaktayız. Deniz kaplumbağasını koruyarak sahildeki kumcul bitkileri de koruduğumuzu gördük. Bu yıl öbek öbek kum zambakları açtı. Kumdaki diğer bitki türleri de bu korumadan faydalanarak sayıları arttı. Şu anda her taraf kum zambağı olmaya başladı. Bu koruma çalışmasının doğaya ve çevreye çok büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.