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        Haberler Gündem Güncel Erciş'te düzenlenen "Ulupamir Kültür Şöleni" renkli görüntülere sahne oldu

        Erciş'te düzenlenen "Ulupamir Kültür Şöleni" renkli görüntülere sahne oldu

        Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen 12. Ulupamir Kültür Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda Cumhur İttifakı olarak inanıyoruz ki sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle, güç birliğiyle birbirimize sarılarak fitne fesatlara asla izin vermeden yolumuza devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        Çeşitli nedenlerle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan ve 1982 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in kararıyla Türkiye'ye getirilen Kırgız Türklerinin yerleştirildiği Ulupamir Mahallesi'nde Kırgızistan'ın Bağımsızlığının 35. Yılı ve 12. Ulupamir Kültür Şöleni düzenlendi.

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        Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ile Burhan Kayatürk, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Program kapsamında protokol üyeleri, 35 kişilik atlı ekip tarafından karşılandı.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Kırgızistan milli marşlarının okunmasının ardından Manas Destanı dinletisi gerçekleştirildi.

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        Programda ayrıca Kırgızistan'dan gelen sanatçıların konseri, Otağ Müzik Topluluğu gösterisi, Manas Üniversitesi öğrencilerinin performansı ve Ulupamirli öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunuldu.

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        Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara iletti. AK Parti bünyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Türk dünyası ve Türk devletleriyle ilişkileri yürütmek amacıyla bir başkanlık kurulduğunu belirten Zorlu, bu görevi kurucu başkan olarak yürüttüğünü söyledi.

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        Türk devletleri arasındaki iş birliğini her alanda geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Zorlu, kültürel ilişkiler başta olmak üzere son dönemde önemli adımlar atıldığını belirtti.

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        Ulupamir'in Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin sembollerinden biri olduğunu vurgulayan Kürşad Zorlu, "Ulupamir ve Erciş, kutlu tarihimizin bizi bir araya getiren büyük Türk dünyası ailesinin sembolüdür. Burada ortaya konulan birlik ruhu, Türk milletinin birbirini unutmaması gerektiğinin en güzel örneklerinden biridir" dedi.

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        Türkiye'nin 86 milyon yurttaşın yanı sıra bölgede barış, huzur ve güven anlayışıyla hareket ettiğini belirten Zorlu, Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilmesinde Türkiye'nin güçlü destek verdiğini söyledi.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Dünya beşten büyüktür’ söyleminin küresel adalet anlayışını yansıttığını belirten Zorlu, "Evet, bu sembolik ve anlamlı başarı, Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür.' ifadesiyle şekillenen dünyanın bu küresel sisteminde savaşlara, kaoslara ve insanlık vicdanını ayaklar altına alan o zulüm anlayışına karşı net bir duruştur" diye konuştu.

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        Türk dünyasında birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Zorlu, Kırgız atasözünden örnek vererek, "Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda Cumhur İttifakı olarak inanıyoruz ki sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve gönül coğrafyamızda terörden arındırılmış bir coğrafyayı inşa etmek için el birliğiyle, güç birliğiyle birbirimize sarılarak fitne fesatlara asla izin vermeden yolumuza devam edeceğiz. Bakın bir Kırgız atasözü der ki, 'Bölüneni kurt yer, ayrılanı düşman alır. Bölünmeyeceğiz, ayrılmayacağız. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı bütün Türk dünyası olarak 21’inci asra kazıyacağız" dedi.

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        Ulupamir'in liderlerinden Rahmankul Han'ı rahmetle andıklarını belirten Zorlu, kabrinin kısa süre içinde yeniden düzenleneceğini ve herkesin dua ettiği bir yer haline getirileceğini söyledi.

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        Bu yıl Cumhuriyet Bayramı ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü devlet başkanları zirvesinin gerçekleştirileceğini belirten Zorlu, "İnşallah 8 Türk devletinin devlet başkanları bir araya gelecek ve önemli mesajlar verecek. Gelinen aşamada iş birliğimiz 30'dan fazla başlıkta ilerlemeye, artmaya devam ediyor. Şu an Türkiye'nin Türk devletleriyle olan dış ticareti 26 milyar doları bulmuş, devletlerimizin kendi içerisindeki ticareti ise 70 milyar doları aşmış vaziyettedir. Ve inşallah Hazar'dan Kafkaslara, orada yakın bir zaman sonra açılacak Zengezur Koridoru'yla yine ülkemizin güney hattında Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ortaya konulan Kalkınma Yolu Projesi ve yeniden Hicaz Demiryolu dediğimiz o hattın da hayata geçirilmesiyle bakın 600 milyar dolardan fazla bir ticaret kapasitesi inşallah Türk dünyasının merkezinde yer aldığı, dost ve kardeş ülkelerimizin iç içe olduğu bir coğrafyada vücut bulacak ve hayata geçecek. Ben bu vesileyle bu anlamlı şölende bir araya gelmemizi sağlayan kıymetli dernek başkanımıza, muhtarımıza, elbette Sayın Valimize, milletvekillerimize, kaymakamımıza, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kırgızistan Cumhuriyeti'nin 35. yılı kutlu olsun. Birliğimiz daim olsun. Türk dünyası yaşasın, yaşasın birliğimiz. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.

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