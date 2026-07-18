Bu yıl Cumhuriyet Bayramı ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü devlet başkanları zirvesinin gerçekleştirileceğini belirten Zorlu, "İnşallah 8 Türk devletinin devlet başkanları bir araya gelecek ve önemli mesajlar verecek. Gelinen aşamada iş birliğimiz 30'dan fazla başlıkta ilerlemeye, artmaya devam ediyor. Şu an Türkiye'nin Türk devletleriyle olan dış ticareti 26 milyar doları bulmuş, devletlerimizin kendi içerisindeki ticareti ise 70 milyar doları aşmış vaziyettedir. Ve inşallah Hazar'dan Kafkaslara, orada yakın bir zaman sonra açılacak Zengezur Koridoru'yla yine ülkemizin güney hattında Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ortaya konulan Kalkınma Yolu Projesi ve yeniden Hicaz Demiryolu dediğimiz o hattın da hayata geçirilmesiyle bakın 600 milyar dolardan fazla bir ticaret kapasitesi inşallah Türk dünyasının merkezinde yer aldığı, dost ve kardeş ülkelerimizin iç içe olduğu bir coğrafyada vücut bulacak ve hayata geçecek. Ben bu vesileyle bu anlamlı şölende bir araya gelmemizi sağlayan kıymetli dernek başkanımıza, muhtarımıza, elbette Sayın Valimize, milletvekillerimize, kaymakamımıza, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kırgızistan Cumhuriyeti'nin 35. yılı kutlu olsun. Birliğimiz daim olsun. Türk dünyası yaşasın, yaşasın birliğimiz. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.