Coşkun, ADEM'de 10'un üzerindeki kursun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde Halk Eğitim Merkezi'nin de destekleriyle açıldığını anlattı. Kurslara katılan kadınların aile ekonomilerine de katkı sağladığını belirten Coşkun, "Gayemiz kadın emeğini daha güzel, daha kalifiye, daha inovatif bir hale getirmek. Buradan yüzlerce kadınımız faydalanıyorlar ve çok güzel işler de çıkartıyorlar. Aile bütçesine katkısını da sağlıyorlar. Piyano ve gitar kursu da çok iyi. Çocuklarımız hakikaten bu konuda mahirler." diye konuştu.