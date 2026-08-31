Gazeteci Kemal Öztürk için gözaltı kararı

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, NTV yayınında Suriye’deki Nusayrilere ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şikayetçi olarak başvuran kişilerin ifadeleri alındı. Başsavcılık tarafından şüpheli Kemal Öztürk’ün gözaltına alınarak yarın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldı.

Soruşturmanın gerekçesi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama olarak belirtildi.