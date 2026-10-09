Genç kadın ölü bulundu! Elektrik çarpması şüphesi

Aydın’ın Çine ilçesinde 30 yaşındaki kadın, evinin banyosunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

İHA'nın haberine göre, dışarıda olan A.Ç, çocuğunun kendisini araması üzerine eve geldi. Eşini banyoda hareketsiz halde bulan A.Ç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Gözde Ç.’nin banyoda hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk değerlendirmelerde elektrik çarpması ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.