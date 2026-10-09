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        Genç kadın ölü bulundu! Elektrik çarpması şüphesi

        Aydın'da 30 yaşındaki Gözde Ç., evinin banyosunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. İlk değerlendirmelerde elektrik çarpması ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Ölü bulundu! Elektrik çarpması şüphesi
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        Aydın’ın Çine ilçesinde 30 yaşındaki kadın, evinin banyosunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

        İHA'nın haberine göre, dışarıda olan A.Ç, çocuğunun kendisini araması üzerine eve geldi. Eşini banyoda hareketsiz halde bulan A.Ç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Gözde Ç.’nin banyoda hayatını kaybettiği belirlendi.

        İlk değerlendirmelerde elektrik çarpması ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #haberler
        #Aydın
        #Çine
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