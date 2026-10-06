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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gümüşhane'de yayaya çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

        Gümüşhane'de yayaya çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

        Gümüşhane'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, yayaya çarpıp devrildi. Feci kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 00:59 Güncelleme:
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        Yayaya çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

        Gümüşhane merkezde, Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde E.F.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek kaldırımdaki yaya S.B'ye çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.R.V. ve B.T. Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne, S.B. Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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