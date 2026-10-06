Gümüşhane'de yayaya çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

Gümüşhane merkezde, Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde E.F.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek kaldırımdaki yaya S.B'ye çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.R.V. ve B.T. Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne, S.B. Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.