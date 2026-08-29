Hakkari’de yangına müdahaleye giden aracının kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı
Hakkari'de Üzümcü köyündeki yangına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün Zap Suyu'na düşmesi sonucu 3 kişi yaralanırken, bölgeye ekipler sevk edildi
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 17:15 Güncelleme:
Hakkari’de Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün Zap Suyu’na düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Üzümcü köyündeki yangına müdahale etmek üzere yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu arazöz, Çimenli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden Zap Suyu’na düştü.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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