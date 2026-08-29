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        Haberler Gündem Hakkari’de yangına müdahaleye giden aracının kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı

        Hakkari’de yangına müdahaleye giden aracının kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı

        Hakkari'de Üzümcü köyündeki yangına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün Zap Suyu'na düşmesi sonucu 3 kişi yaralanırken, bölgeye ekipler sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 17:15 Güncelleme:
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        Arazöz Zap Suyu'na düştü: 3 yaralı

        Hakkari’de Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözün Zap Suyu’na düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Üzümcü köyündeki yangına müdahale etmek üzere yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu arazöz, Çimenli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden Zap Suyu’na düştü.

        EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

        Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Hakkari
        #Zap Suyu
        #haberler
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