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        Havaya ateş açanlara gözaltı

        Ankara'da gece saatlerinde sokakta havaya ateş açan ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sanal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 23:41 Güncelleme:
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        Havaya ateş açanlara gözaltı

        DHA'da yer alan habere göre; olay, Keçiören ilçesinde geçtiğimiz günlerde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi, tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Şüpheli, o anları arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirerek sanal medya hesabında paylaştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Keçiören Ufuktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, videoyu çeken kişinin bindiği otomobili tespit etti. Plaka üzerinden yürütülen çalışma sonucu aracın ruhsat sahibine, ardından otomobili kullanan kişiye ulaşıldı.

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        Olaya ilişkin S.Ç. (21) ile S.A. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adliyeye sevk edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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