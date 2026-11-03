İBB davasında duruşma 4 Kasım'a ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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5 MİLYON DOLARLIK TALEP İDDİASI

Abdi İbrahim şirketinde Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tanık İlker Aydın, “Şirketimizin sahibi Nezih Barut’la, Münir Özkök’ün Şişli’deki proje için kurdukları ortak bir şirket bulunmaktaydı. Bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alaltun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da Münir Özkök’tü. Bir süre sonra ortaklar arasında ticari ihtilaf hasıl oldu. Bunun sonucunda iki ortak birbirleriyle direkt görüşmemeye başladılar. Münir Bey’in ortağı Yusuf Arslan ve bizim tarafta da benim üzerimden iletişim kurmaya başladılar. Proje 3 bloktan oluşuyordu. 2 blok tamamlandığı zaman Yusuf Arslan bana belediyeye resmi süreç için başvuru yapıldığını ama resmi sürecin ilerlemediğini, ilerlemesi için 5 milyon dolarlık bir talep olduğunu iletti. Bunun Münir Bey’e iletildiğini, Münir Bey’in de konunun Nezih Barut’a iletilmesini istediğini söyledi. Ben de konuyu Nezih Barut’a aktardım. Nezih Bey bunun üzerine Timur Soysal’ı görüşmeye çağırdı. Nezih Bey bunun haksız bir talep olduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Timur Bey de konunun inşaat uygunluğuyla alakası olmadığını, bundan bağımsız bir talep olduğunu, Nezih Bey’in haklı olduğunu ama bir şey yapamadığını aktardı. Altan Ertürk yapılan toplantıda belediye başkanı adına konuştuğunu ve 3,5 milyon doların ilk iki blok için verilmesinin şart olduğunu söyledi. Nezih Bey’in direnci kırıldı. Ondan sonra da ortakların şirketten tam bu tutarda, 3,5 milyon dolara denk gelecek miktarda para çektiklerini biliyorum. Ama sürecin ondan sonrası gözümle şahit olmadım” dedi.

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‘YAKUP ÖNER, MEHMET TORUN’DAN BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEMİŞ’

Torunlar İnşaat firmasının çalışanı tanık Metin Karakoç, “İBB’den, Yakup Öner Mehmet Torun’dan bağış yapılmasını istemiş. Mehmet Bey de bu bağışı kabul etmiş. Meclisten geçtikten sonra da ödemeyi yaptık. Deprem döneminde Öner bana ‘Bizim belediye olarak deprem bölgesine yardımlarımız var, gıda yardımı olarak 5 milyon dolarlık bir yardımı bize yapar mısınız?’ dedi. Bunu şirketimizin yönetimiyle paylaşmam lazım, bana biraz müsaade edin dedim. Yönetimle paylaştığımız zaman ‘Biz AFAD’a ve Kızılay’a çok yüklü miktarda bağış yaptık, bu depremle ilgili ve yapmaya da devam ettiğimiz için biz şu anda belediyelere ve başka kurumlara bağış yapmak istemiyoruz’ dediler. Ondan dolayı da kendisine ilettim, o da teşekkür etti” dedi.

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‘5 ADET ÇEKİ VERMESEYDİK RUHSAT ALAMAZDIK’

Tanık Uğur Kemal Gökbulut, "2020 yılı civarında projenin ruhsatı için Resul Emrah Şahan’ı ziyaret ettim. Emrah Başkan, Engin Polat Başkanı görevlendirdi. Engin Polat Bey'le ruhsat çalışmalarımızı yaptık. Ruhsat çalışmalarımızda bir hayır işi olduğunu söyledi. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’a ilettim. Ziya Bey de hayır işi olarak gördü ve 5 adet çeki Engin Polat Bey'in yönlendirdiği insanlara verdirtildi. Biz o insanların hiçbirini görmedik, tanımıyoruz. Bir hayır projesi için, bir proje için istediğini söylediler. Onu vererek de ruhsat aldık. Eğer vermeseydik ruhsat alamazdık" dedi.

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‘SİZ BUGÜN ALLAH’IN GÖNDERDİĞİ İKİNCİ KİŞİSİNİZ’

Çuhadaroğlu İnşaat Genel Müdürü Kenan Aracı’nın beyanlarının alınmasının ardından İmamoğlu söz aldı. Aracı’ya, “Bir şartlı bağış yaptınız, yatırımın olmaması halinde arazinin firmaya iade edileceği şartı var, doğru mudur?” dedi. Aracı, “Doğrudur” dedi. İmamoğlu, “En yoksul vatandaşlarımızın bulunduğu bölgede kültür merkezi ve pazar yeri yapma konusunda sizi iş birliğine davet ettik, doğru mudur?” sorusunu yöneltti. Aracı bu soruya da “Doğrudur” yanıtını verdi.

Tanık Muhammed Taşdemir’in de İmamoğlu’nu tanımadığını ve herhangi bir faaliyet içinde olmadıklarını söylemesi üzerine İmamoğlu, “Siz bugün Kenan Aracı’dan sonra Allah’ın gönderdiği ikinci kişisiniz. Teşekkürler” dedi.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.