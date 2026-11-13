İçişleri Bakanı Çiftçi, polis adaylarına adalet ve dürüstlük çağrısı yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da Polis Akademisi Başkanlığını ziyaret ederek Ali Birinci Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Köklerden Geleceğe Kürsü Buluşmaları" programında polis adaylarına hitap etti. Polislik mesleğinin 2 bin 200 yıllık devlet birikimine, milletin adalet anlayışına ve insanı güven içinde yaşatma iradesine dayandığını belirten Çiftçi, Türk devlet geleneğinde vatanı korumakla milletin huzurunu gözetmenin birbirini tamamlayan sorumluluklar olduğunu söyledi. Polis adaylarından cesaret, merhamet, bilgi ve ahlak beklendiğini vurgulayan Çiftçi, "Suç ve suçluyla mücadelenin en ön safında sizler yer alacaksınız. Bu mücadelede kararlılığınız kadar hayatınızın temizliği de yol gösterecek. Kanunun gereğini yerine getirirken herkese aynı adalet ölçüsüyle yaklaşacak, hukukun çizdiği sınırları titizlikle koruyacaksınız." ifadelerini kullandı.

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"HİÇBİR ŞAHSİ MENFAATİN BU İSTİKAMETİ DEĞİŞTİRMESİNE İZİN VERMEYİN"

Polis adaylarına meslek hayatlarında dürüstlükten ve hukuktan ayrılmamaları çağrısında bulunan Bakan Çiftçi, teşkilatın gücünün mensupları arasındaki güvene ve millete duyulan sadakate dayandığını belirtti. Amir olduklarında çalışma arkadaşlarının haklarını gözetmelerini, ekip arkadaşlarına destek olmalarını ve başarıyı paylaşmalarını isteyen Çiftçi, "Sizin sadakatinizin istikameti devletimiz, milletimiz ve hukuk olacaktır." dedi. Şahsi menfaatlerin bu anlayışın önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayan Çiftçi, kolay kazanç vaatlerine karşı dikkatli olunmasını istedi. "Bir anlık hevesin geleceğinize, ailenize, üniformanızın itibarına gölge düşürmesine kesinlikle izin vermeyiniz." diyen Bakan Çiftçi, polis adaylarına zorlandıkları durumlarda hocalarından ve amirlerinden destek almaktan çekinmemeleri tavsiyesinde bulundu.

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"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN HUZURUNU SİZLERLE TAHKİM EDECEĞİZ"

Emniyet teşkilatının eğitim, insan kaynağı ve teknik imkanlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değinen Bakan Çiftçi, polis adaylarının mesleklerini liyakatle ve yüksek aidiyet duygusuyla yerine getirmelerinin önemine dikkati çekti. "Türkiye Yüzyılı'nın huzurunu sizlerle tahkim edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınlarında sizin bilginiz, cesaretiniz, ahlakınız ve vatan sevdanız bulunacak." ifadelerini kullanan Çiftçi, genç polis adaylarına güvendiğini söyledi. Merhum şair Abdurrahim Karakoç'un "Bayrak senden incinmesin" dizesini de hatırlatan Çiftçi, bayrağa sahip çıkmanın, onun altında yaşayan herkesin hakkını ve hukukunu korumak anlamına geldiğini belirtti.

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PROGRAMA 17 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ ÇEVRİM İÇİ KATILDI

Programa 326'sı Türk, 174'ü uluslararası olmak üzere 500 İç Güvenlik Fakültesi öğrencisi yüz yüze katılırken Gölbaşı ve Çamlıca yerleşkeleri ile 21 ildeki polis meslek eğitim merkezleri ve 7 ildeki polis meslek yüksekokullarında eğitim gören 17 bin 189 öğrenci telekonferans yöntemiyle katıldı. Bakan Çiftçi, ziyaret kapsamında havalı tabanca poligonunda atış yaptı, dron gösterisini izledi ve ağaç dikti. Programın ardından Polis Akademisi öğrencileriyle yemek yiyen Çiftçi, öğrencilerle eğitim ve meslek hayatlarına ilişkin sohbet etti.