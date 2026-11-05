İETT'nin Başakşehir'deki garajı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT Genel Müdürlüğü'nün 21. garajı olan Başakşehir Kayabaşı Garajı törenle hizmete açıldı.

Garajda düzenlenen açılış programında konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, garajın Başakşehir'e, İstanbul'a ve İETT'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Garajın 44 bin metrekarelik bir alana kurulduğunu, 5 bin metrekaresinin kapalı alan olduğunu anlatan Aslan, garajda toplam 271 aracın park edebileceğini, 8 otobüsün de aynı anda bakım ve onarımının yapılabileceğini söyledi.

Aslan, "Bu garajlarla hem bakım onarım kalitemizi artırıyoruz hem mesafe daraltıp yakıt tasarrufu yapıyoruz hem de bakım hızımızı yüzde 20 artırıyoruz. Araçlarımızı daha kısa sürede sefere hazırlıyoruz. Yatırımlarımıza ara vermeden aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.