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        Haberler Gündem İstanbul İETT'nin Başakşehir'deki garajı hizmete açıldı

        İETT'nin Başakşehir'deki garajı hizmete açıldı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 21. garajı olan Başakşehir Kayabaşı Garajı hizmet vermeye başladı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Bu garajlarla hem bakım onarım kalitemizi artırıyoruz hem mesafe daraltıp yakıt tasarrufu yapıyoruz hem de bakım hızımızı yüzde 20 artırıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 18:00 Güncelleme:
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        İETT'nin Başakşehir'deki garajı açıldı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT Genel Müdürlüğü'nün 21. garajı olan Başakşehir Kayabaşı Garajı törenle hizmete açıldı.

        Garajda düzenlenen açılış programında konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, garajın Başakşehir'e, İstanbul'a ve İETT'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Garajın 44 bin metrekarelik bir alana kurulduğunu, 5 bin metrekaresinin kapalı alan olduğunu anlatan Aslan, garajda toplam 271 aracın park edebileceğini, 8 otobüsün de aynı anda bakım ve onarımının yapılabileceğini söyledi.

        Aslan, "Bu garajlarla hem bakım onarım kalitemizi artırıyoruz hem mesafe daraltıp yakıt tasarrufu yapıyoruz hem de bakım hızımızı yüzde 20 artırıyoruz. Araçlarımızı daha kısa sürede sefere hazırlıyoruz. Yatırımlarımıza ara vermeden aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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