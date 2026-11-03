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        Haberler Gündem İHA saldırısında hasar gören Panama bayraklı ARINA A gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

        İHA saldırısında hasar gören Panama bayraklı ARINA A gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

        Karadeniz'de İHA saldırısında hasar gören Panama bayraklı ARINA A isimli kuru yük gemisi, 5 römorkörün eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Geçiş sırasında boğaz trafiği çift yönlü askıya alınırken, geminin Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 16:25 Güncelleme:
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        Saldırıya uğrayan gemi Boğaz'dan geçti

        Rusya açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gören Panama bayraklı 'ARINA A' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 5 römorkörün eşlik ettiği geçiş nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı. Geçiş dron ile havadan görüntülendi.

        KAPTANI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        İstanbul'dan Rusya'ya hareket ettikten sonra Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğrayan Panama bayraklı 'ARINA A' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Dmitry Zhitin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Gemide bulunan diğer 25 mürettebat ise 7 Ekim'de Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince tahliye edilerek karaya çıkarıldı. Yaklaşık 190 metre uzunluğunda ve 30,5 metre genişliğindeki ARINA A, MARINSAL III römorkörü tarafından çekilerek İstanbul Boğazı açıklarına getirildi.

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        BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

        Geminin Boğaz geçişi, MARINSAL III başta olmak üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 5, Kurtarma 7, Kurtarma 10, Kurtarma 11 ve kurtarma 12 römorkörlerinin eşliğinde gerçekleştirildi.

        Geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Geminin geçişi dronla havadan görüntülendi. ARINA A'nın onarım için Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği bildirildi.

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        #rusya
        #istanbul boğazı
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