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        Haberler Gündem Güncel Kastamonu'da iş makinesi çayda mahsur kaldı

        Kastamonu'da iş makinesi çayda mahsur kaldı

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen çayda iş makinesi mahsur kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        İş makinesi çayda mahsur kaldı
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        Kastamonu'nun Abana ilçesi Ezine Çayı üzerinde yapılması planlanan köprü inşaatının sondaj çalışması sırasında özel bir firmaya ait iş makinesi, dün akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından çay yatağında bırakıldı.

        Gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından çayda su seviyesinin yükselmesi üzerine iş makinesi bölgede mahsur kaldı.

        İş makinesinin sudan çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

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        #kastamonu haberleri
        #Abana
        #iş makinesi
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