İstanbul'da 13-18 Ekim 2026 tarihleri arasında etkili olan yoğun yağış ve su baskınlarından zarar gören vatandaşların su faturalarına yönelik yeni bir karar alındı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, selden etkilendiği resmi kurumlarca tespit edilen abonelerin ekim ayına ait ödenmemiş su ve atık su faturalarına ödeme kolaylığı sağlanması kararlaştırıldı.

SU FATURALARINA ERTELEME VE TAKSİT İMKANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, 13-18 Ekim tarihlerindeki yoğun yağışlardan etkilenen abonelerin ödenmemiş faturalarına ilişkin teklif görüşüldü.

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Teklifte, sel ve su baskınlarından etkilendiği kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilen abonelerin ekim ayı fatura dönemine ait ödenmemiş su ve atık su borçlarının anapara tutarları korunarak iki farklı ödeme seçeneği sunulması önerildi.

Buna göre aboneler, ödenmemiş faturalarının son ödeme tarihlerini 4 ay erteleyebilecek. Erteleme süresi boyunca borçlara gecikme zammı uygulanmayacak. Diğer seçenekte ise faturalar, herhangi bir vade farkı alınmadan 6 eşit taksitte ödenebilecek.

İSKİ Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, selden etkilenen abonelere ödeme kolaylığı sağlayan teklif oy birliğiyle kabul edildi.