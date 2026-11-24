İstanbul'da kırmızı otobüs dönemi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT için alacağı yeni otobüslerin kırmızı renkli olacağını duyurdu
Giriş: 24 Kasım 2026 - 13:29 Güncelleme:
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İETT filosuna katılacak yeni nesil otobüslerin dış renk tasarımının belirlenmesi amacıyla İstanbulluların katılımıyla anket düzenlendi.
"Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" başlıklı ankete katılan İstanbulluların yüzde 74,18'i, tercihini nostaljik kırmızıdan yana kullandı.
Bu kapsamda, İETT'nin yeni alacağı otobüslerin rengi kırmızı olarak kararlaştırıldı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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