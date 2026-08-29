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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da silah sevkiyatı operasyonunda 120 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da silah sevkiyatı operasyonunda 120 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da düzenlenen operasyonda, silah sevkiyatı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 120 tabanca ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 14:46 Güncelleme:
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        120 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da silah sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce gece saat 03.00 sıralarında, silah sevkiyatıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen araç Kurtköy Gişeleri'nde durduruldu. Araçtaki B.İ. ve S.K. kontrollü şekilde indirildi.

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        Yapılan incelemede, bu aracın silahların taşındığı araca öncülük ettiği belirlendi.

        Çalışmalarını sürdüren ekipler, silah sevkiyatını gerçekleştiren aracı Pendik'teki bir akaryakıt istasyonunda tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda araç sürücüsü S.E. yakalandı. Araçta yapılan aramada ise 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi.

        Yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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