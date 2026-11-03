İstanbul'da trafik yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve mesai çıkışı trafik yoğunluğunu artırdı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda saat 17.54 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü. Her iki yakada D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.

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AVRUPA YAKASI'NDA ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy çevresindeki kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu'nun Esenyurt ve Bağcılar mevkileri ile bağlantı yollarında da araç trafiği yavaşladı.

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KÖPRÜ BAĞLANTILARINDA ARAÇ KUYRUKLARI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yollarında yoğunluk etkili oldu. Şişli, Üsküdar ve Ümraniye çevresindeki ana güzergâhlarda da araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

ANADOLU YAKASI'NDA DA TRAFİK YOĞUN

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Pendik çevresindeki ana arterlerde trafik akışı yavaşladı. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde yoğunluk nedeniyle araç kuyrukları oluştu.