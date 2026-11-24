İstanbul'da yıldırımlı gece
İstanbul'da etkili olan yağış sırasında Çamlıca Kulesi ile yüksek katlı bir binaya düşen yıldırım cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Giriş: 24 Kasım 2026 - 06:35 Güncelleme:
Kentte gece saatlerinde etkili olan yağış sırasında gökyüzünde peş peşe şimşekler çaktı.
Şimşeklerin çakmasıyla gökyüzü kısa süreliğine aydınlanırken, gök gürültüsü sesi de duyuldu.
Yağışın sürdüğü sırada Çamlıca Kulesi ve bir plazanın tepesine düşen yıldırım, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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