İstanbul Güngören'de göçük altında kalan işçi ağır yaralı kurtarıldı
İstanbul'un Güngören ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 50 yaşındaki işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi
Giriş: 21 Kasım 2026 - 18:03 Güncelleme:
İstanbul'un Güngören ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Merkez Mahallesi Gün Sokak'ta saat 17.40 sıralarında yaşanan göçükte, 50 yaşındaki Mustafa Sekmen adlı işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GÖÇÜK ALTINDAN AĞIR YARALI ÇIKARILDI
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda göçük altından çıkarılan Mustafa Sekmen, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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