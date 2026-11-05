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        Haberler Gündem Güncel İtfaiye ekiplerinin kurtarmaya çalıştığı kedi, 4’üncü kattan atladı

        İtfaiye ekiplerinin kurtarmaya çalıştığı kedi, 4’üncü kattan atladı

        Aydın'da 4'üncü kattaki dairenin penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken aşağı atladı. Kedi açılan örtünün üzerine düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 17:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kurtarma çalışmasında 4.kattan atladı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 4’üncü kattaki dairenin penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken aşağı atladı. Kedi açılan örtünün üzerine düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak’ta meydana geldi.

        Apartmanın 4’üncü katındaki pencerenin önünde mahsur kalan kediyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hayvan yakalama filesiyle müdahaleye hazırlandığı sırada kedi, pencereden aşağı atladı.

        Çevredekilerin açtığı örtünün üzerine düşen kedi, yara almadan kurtuldu.

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        Kediyi kucağına alan kişiler büyük sevinç yaşarken, yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

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        #Aydın
        #efeler
        #haberler
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