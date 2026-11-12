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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 4 ayrı operasyonda 1 ton 367 kilo skunk ele geçirildi

        İzmir'de 4 ayrı operasyonda 1 ton 367 kilo skunk ele geçirildi

        İzmir'de düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve bin 728 gram pregabalin maddesi ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 11:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İzmir'de 1 ton 367 kilo skunk ele geçirildi

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen dört ayrı operasyonda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve bin 728 gram pregabalin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Öte yandan uyuşturucu madde ticareti faaliyetleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ayrı çalışma yapıldı. Bu kapsamda 13 ev ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli, gözaltına alındı.

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        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, 1 kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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