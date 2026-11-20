İzmir'de otizmli çocuklara şiddet iddiası: 2 tutuklama
İzmir Narlıdere'de bulunan bir spor kulübünde eğitim gören otizmli çocuklara kötü muamele ve şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Giriş: 20 Kasım 2026 - 00:56 Güncelleme:
Narlıdere ilçesinde 2023-2025 yıllarında faaliyet gösteren bir spor kulübünde otizmli çocuklara kötü muamele ve şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. AA'nın haberine göre, incelemelerde birden fazla çocuğun şiddete maruz kaldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri spor kulübünün ortakları F.A. (29) ve Ş.Ö'yü (28) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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