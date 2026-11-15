İzmir'de profesörün sanal medya paylaşımına soruşturma

Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, sanal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik ifadeleri tepki çekti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşım sonrası Gürüz hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformu X üzerinden 'profdrayguruz' kullanıcı adlı hesap aracılığıyla yapılan ve Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesinin 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğu tespit edilen paylaşım üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi.