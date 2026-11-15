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        Haberler Gündem Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İzmir Milletvekili Çankırı'yı hedef alan akademisyene tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İzmir Milletvekili Çankırı'yı hedef alan akademisyene tepki

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu nefret söylemini kökten reddediyoruz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        "Nefret söylemini kökten reddediyoruz"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

        AA'da yer alan habere göre ayrımcılığın her yerde utanç verici olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Ayrımcılık, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin yol arkadaşıdır. İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak nefret söylemidir. Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir. İsminin başında akademik unvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir. Bu ünvanlı faşizmini kınıyoruz. Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu nefret söylemini kökten reddediyoruz. Hem Mardinli kadınlara, hem milletvekilimize, hem de ekmeğini kazanmak için midye satan vatandaşlarımıza hakaret eden bu zihniyet, hastalıklı bir zihniyettir."

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        Nefret söylemiyle hukuk zemininde mücadele etme iradelerinin tam olduğunu vurgulayan Çelik, paylaşımında, "Bu şahıs yeni bir açıklama yaparak özür dilemiş. Bu özrü kabul edip etmemek Mardinli kadınların takdirindedir. Vakar, irfan ve asalet sahibi insanlarımızın evi Mardin'imize selam olsun." ifadelerine yer verdi.

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