Kahramanmaraş'ta izindeki polis, silahlı kavgada hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta polis memuru Seydullah Orçan, izinli olarak gittiği memleketi Türkoğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti
Giriş: 09 Ekim 2026 - 04:36 Güncelleme:
Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde izinde olan polis memuru Seydullah Orçan ile M.A.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orçan, tabanca ile yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orçan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından M.A.O'yu gözaltına aldı. Orçan'ın Gaziantep'in Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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