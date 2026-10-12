Silahlı saldırıda kadın öldü
Diyarbakır'da, bir eve yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 24 yaşındaki Canan Bebek hayatını kaybetti. Bebek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından, bugün sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor
Giriş: 12 Ekim 2026 - 13:15 Güncelleme:
Diyarbakır'da olay, dün akşam saatlerinde, kırsal Eskiköy Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Bebek ailesine ait eve silahlarla ateş açtı.
KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
DHA'daki habere göre saldırıda Canan Bebek (24) vuruldu. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ekiplerin kontrolünde Canan Bebek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebek’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, bugün, sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Öte yandan, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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