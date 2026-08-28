Kandıra’da denize girişlere 2 günlük yasak: Sahiller tek tek açıklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girişler yasaklandı. Kaymakamlık, ilçedeki tüm sahillerde geçerli olan yasağın yanı sıra vatandaşlara dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda da uyarıda bulundu. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde de elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor
Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu bildirildi. Elverişsiz şartların güvenlik açısından risk oluşturması nedeniyle vatandaşların denize girmemesi istendi. İlçedeki sahillerde uygulanacak yasak bugün ve yarın boyunca geçerli olacak.
KANDIRA’DA 6 SAHİLDE DENİZE GİRİŞ YASAK
Yasak kapsamında Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci sahillerinde denize girişlere izin verilmeyeceği bildirildi. Kaymakamlık, vatandaşlardan alınan karara uymalarını istedi.
Yasak kapsamı dışında kalan plajlarda ise denize yalnızca duba ve mantarlarla çevrilen güvenli alanlarda girilmesi gerektiği belirtildi.
KOCAALİ’DE DE DENİZE GİRİLEMİYOR
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Yetkililer, elverişsiz koşullar nedeniyle vatandaşların uyarıları dikkate almasını istiyor.