Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Kandıra’da denize girişlere 2 günlük yasak: Sahiller tek tek açıklandı

        Kandıra’da denize girişlere 2 günlük yasak: Sahiller tek tek açıklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girişler yasaklandı. Kaymakamlık, ilçedeki tüm sahillerde geçerli olan yasağın yanı sıra vatandaşlara dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda da uyarıda bulundu. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde de elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 12:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kandıra 2 gün denize girmek yasak

        Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu bildirildi. Elverişsiz şartların güvenlik açısından risk oluşturması nedeniyle vatandaşların denize girmemesi istendi. İlçedeki sahillerde uygulanacak yasak bugün ve yarın boyunca geçerli olacak.

        KANDIRA’DA 6 SAHİLDE DENİZE GİRİŞ YASAK

        Yasak kapsamında Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci sahillerinde denize girişlere izin verilmeyeceği bildirildi. Kaymakamlık, vatandaşlardan alınan karara uymalarını istedi.

        Yasak kapsamı dışında kalan plajlarda ise denize yalnızca duba ve mantarlarla çevrilen güvenli alanlarda girilmesi gerektiği belirtildi.

        REKLAM

        KOCAALİ’DE DE DENİZE GİRİLEMİYOR

        Sakarya’nın Kocaali ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Yetkililer, elverişsiz koşullar nedeniyle vatandaşların uyarıları dikkate almasını istiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #deniz
        #yasak
        #sakarya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        Öğrencilere "depozito" uyarısı
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        '007' olmak için altı aday
        '007' olmak için altı aday
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        "Türk dizileri Türkiye'yi merak ettiriyor"
        "Türk dizileri Türkiye'yi merak ettiriyor"
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        'Ölüler evi'nde 8 bebek iskeleti bulundu
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        Spor salonunda kadına şiddet! İşletmeci darp edildi!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası