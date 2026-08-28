Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu bildirildi. Elverişsiz şartların güvenlik açısından risk oluşturması nedeniyle vatandaşların denize girmemesi istendi. İlçedeki sahillerde uygulanacak yasak bugün ve yarın boyunca geçerli olacak.

KANDIRA’DA 6 SAHİLDE DENİZE GİRİŞ YASAK

Yasak kapsamında Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci sahillerinde denize girişlere izin verilmeyeceği bildirildi. Kaymakamlık, vatandaşlardan alınan karara uymalarını istedi.

Yasak kapsamı dışında kalan plajlarda ise denize yalnızca duba ve mantarlarla çevrilen güvenli alanlarda girilmesi gerektiği belirtildi.

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KOCAALİ’DE DE DENİZE GİRİLEMİYOR

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Yetkililer, elverişsiz koşullar nedeniyle vatandaşların uyarıları dikkate almasını istiyor.